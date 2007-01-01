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Маслов Климентий Федорович
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Маслов Климентий Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Педиатрия", 2007 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1400 р
Вторичный приём детей
Анестезиолог-реаниматолог
1050 р
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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