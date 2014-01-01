Масловский Павел Михайлович
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Сертификаты:
Применение севорана в детской анестезиологии на современном этапе.
Российская детская клиническая больница МЗ РФ. Отделение анестезиологии.
Октябрь 2014 года — заведующий отделением анестезиологии Кочкин В.С.
Применение севорана в детской анестезиологии на современном этапе.
Российская детская клиническая больница МЗ РФ. Отделение анестезиологии.
Октябрь 2014 года — заведующий отделением анестезиологии Кочкин В.С.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу