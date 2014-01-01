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Масловский Павел Михайлович

Масловский Павел Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", до 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
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