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  3. Матросова Наталья Валерьевна
Матросова Наталья Валерьевна
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Матросова Наталья Валерьевна

Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2018 г.
  • Аккредитация специалиста по специальности «Педиатрия» в ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России от 02.07.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
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