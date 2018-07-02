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Матросова Наталья Валерьевна
6.0
0
Матросова Наталья Валерьевна
Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 2018 г.
Аккредитация специалиста по специальности «Педиатрия» в ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России от 02.07.2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
0 отзывов
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