Матвеенко Анастасия Алексеевна

Консультирование пациентов по вопросам протезирования

Работа с металлокерамическими коронками

Работа с коронками на основе диоксид циркония

Работа с металлическими и керамическими вкладками (e-max), коронками, мостовидными протезами

Проведение функциональной и эстетической реабилитации (в т.ч. постановка косметических пластинок на период имплантологического лечения)

Проведение профессиональной гигиены полости рта