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  3. Матвеенко Анастасия Алексеевна
Матвеенко Анастасия Алексеевна
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Матвеенко Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж 1 год
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог общей практики
500 р
0 отзывов

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