Матвеенко Анастасия Алексеевна
Стаж 1 год
Консультирование пациентов по вопросам протезирования
Работа с металлокерамическими коронками
Работа с коронками на основе диоксид циркония
Работа с металлическими и керамическими вкладками (e-max), коронками, мостовидными протезами
Проведение функциональной и эстетической реабилитации (в т.ч. постановка косметических пластинок на период имплантологического лечения)
Проведение профессиональной гигиены полости рта
Работа с металлокерамическими коронками
Работа с коронками на основе диоксид циркония
Работа с металлическими и керамическими вкладками (e-max), коронками, мостовидными протезами
Проведение функциональной и эстетической реабилитации (в т.ч. постановка косметических пластинок на период имплантологического лечения)
Проведение профессиональной гигиены полости рта
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Стоматолог общей практики
500 р
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