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Матвеева Ольга Павловна
6.0
0
Матвеева Ольга Павловна
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
ДВГМУ, ординатура по Неврологии, 2001 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по Неврологии, 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неврология, 2006 г. окончания.
ИПКСЗ, Неврология, 2012 г. окончания.
ИПКСЗ, Неврология, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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