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Матвиенко Леонид Якимович
6.3
5
Матвиенко Леонид Якимович
Гинеколог-хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее. Гинекология.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Гинеколог-хирург
По запросу
5 отзывов
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