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  3. Матвиенко Леонид Якимович
Матвиенко Леонид Якимович
6.3
5

Матвиенко Леонид Якимович

Гинеколог-хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Высшее. Гинекология.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Гинеколог-хирург
По запросу
5 отзывов

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