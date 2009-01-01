Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Матющенко Екатерина Андреевна
Матющенко Екатерина Андреевна
Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, по специальности "Педиатрия", 2009 г. окончания
ГОУ ВПО ДГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, по специальности "Дерматовенерология", 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1850 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Похожие специалисты
Горлушкин
Виктор Александрович
Дерматолог
,
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
Записаться
Козулин
Евгений Евгеньевич
Дерматовенеролог
Записаться
Масличенко
Валерия Александровна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
,
Лазеролог
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону