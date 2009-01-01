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Матющенко Екатерина Андреевна

Матющенко Екатерина Андреевна

Дерматовенеролог
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, по специальности "Педиатрия", 2009 г. окончания
  • ГОУ ВПО ДГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, по специальности "Дерматовенерология", 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1850 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу

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