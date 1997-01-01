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Мазурина Ольга Викторовна
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Мазурина Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Офтальмология", 1999 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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