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Мазурок Людмила Ивановна
6.0
0
Мазурок Людмила Ивановна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0727310082853 по декабрь 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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