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Мединцева Елена Николаевна
6.0
0
Мединцева Елена Николаевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
Артемовское медицинское училище по специальности "медицинская сестра" в 1988 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
б-р Амурский, 57
Прима Медика
ул. Владивостокская, 24
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
0 отзывов
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