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  3. Мединцева Елена Николаевна
Мединцева Елена Николаевна
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Мединцева Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Информация о враче
Образование
  • Артемовское медицинское училище по специальности "медицинская сестра" в 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
б-р Амурский, 57
Прима Медика
ул. Владивостокская, 24
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
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