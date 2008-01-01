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  3. Медведева Надежда Викторовна
Медведева Надежда Викторовна
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Медведева Надежда Викторовна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Построение профессиональных коммуникаций между врачами-стоматологами и зубными техниками" Б. Фридзон, г. Хабаровск, 11 июня 2013г.
  • Семинар "Фокусы языка или VIP переговоры" Е. Спирица , г. Хабаровск, 28-29 марта 2013г.
  • Семинар "Планирование индивидуальных программ профилактики стоматологических заболеваний. Мониторинг эффективности", 28 ноября 2012г
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
0 отзывов

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