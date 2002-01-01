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  3. Медведева Татьяна Викторовна
Медведева Татьяна Викторовна
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Медведева Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж 18 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • Интернатура "Педиатрия", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - педиатр, МУЗ Городская поликлиника № 7, 2002г. - 2007г.
  • Врач - педиатр, НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2008г. - 2017г.
  • Врач - педиатр, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2017г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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