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Медведева Татьяна Викторовна
6.0
0
Медведева Татьяна Викторовна
Педиатр
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Интернатура "Педиатрия", 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - педиатр, МУЗ Городская поликлиника № 7, 2002г. - 2007г.
Врач - педиатр, НУЗ Отделенческая поликлиника на ст.Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2008г. - 2017г.
Врач - педиатр, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2017г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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