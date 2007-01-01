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Медянникова Анастасия Валерьевна
6.0
0
Медянникова Анастасия Валерьевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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