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  3. Медянникова Анастасия Валерьевна
Медянникова Анастасия Валерьевна
6.0
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Медянникова Анастасия Валерьевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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