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Мехова Ольга Михайловна
5.8
1
Мехова Ольга Михайловна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
Сертификат "Неврология", действителен по 23.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Удостоверение о повышении квалификации 180000318007 от 31.01.17 г. "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Экспертиза временной нетрудоспособности".
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
1 отзыв
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