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Мехова Ольга Михайловна
5.8
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Мехова Ольга Михайловна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
  • Сертификат "Неврология", действителен по 23.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации 180000318007 от 31.01.17 г. "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Экспертиза временной нетрудоспособности".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
1 отзыв

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