  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мельник Оксана Сергеевна
Мельник Оксана Сергеевна
6.0
0

Мельник Оксана Сергеевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • 2014г. - КГБОУ СПО Хабаровский государственный медицинский колледж по специальности "Сестринское дело"
Курсы повышения квалификации
  • 2014г. - профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Рентгенология"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Консультация взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи