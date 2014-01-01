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Мельник Оксана Сергеевна
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Мельник Оксана Сергеевна
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
2014г. - КГБОУ СПО Хабаровский государственный медицинский колледж по специальности "Сестринское дело"
Курсы повышения квалификации
2014г. - профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Рентгенология"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Консультация взрослых
Рентгенолаборант
По запросу
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