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Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
0
Мельникова Татьяна Николаевна
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ИПКСЗ, Хирургия, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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