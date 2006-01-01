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Мерзлякова Светлана Викторовна
Мерзлякова Светлана Викторовна
Главный врач
Стаж 38 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Анестезиология и реаниматология", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
профессиональной Новосибирская государственная медицинская академия, Переподготовка по организации здравоохранения и общественному здоровью, 2006г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2006, 2015, 2020 г.
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, Повышение квалификации по порядку организации и проведению контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
Вторичный приём взрослых
Главный врач
По запросу
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