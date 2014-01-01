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  3. Михайлова Валерия Германовна
Михайлова Валерия Германовна
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Михайлова Валерия Германовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология общей практики", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Особенности клинического применения новых материалов 3М ESPE в терапевтической стоматологии и профессиональной гигиене, 2014 г.
  • Эффективное применение ультразвука в эндодонтии, 2014 г.
  • Принципы профилактики переимплантита с использованием современных технологий, 2014 г.
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Адреса и стоимость приёма
Центральная стоматологическая клиника
Доступна онлайн запись
ул. Панькова, 11
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
4 отзыва

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