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Минаев Александр Васильевич
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Минаев Александр Васильевич

Торакальный хирург
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Торакальный хирург, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Торакальный хирург
По запросу
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