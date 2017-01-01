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  3. Минаева Наталья Евгеньевна
Минаева Наталья Евгеньевна
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Минаева Наталья Евгеньевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Технология Plasmolifting и Plasmolifting Geltherapy в косметологии, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Утренняя звезда
ул. Волочаевская, 164
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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