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  3. Минченко Наталья Владимировна
Минченко Наталья Владимировна
6.3
1

Минченко Наталья Владимировна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Первичный приём детей
Логопед-дефектолог
1200 р
1 отзыв

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