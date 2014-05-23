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Минина Наталья Евгеньевна
6.0
0
Минина Наталья Евгеньевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Омская Государственная медицинская академия по специальности "Педиатрия", 2000 г. окончания.
Сертификат специалиста "Ультразвуковая диагностика", от 23.05.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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