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  3. Минина Наталья Евгеньевна
Минина Наталья Евгеньевна
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Минина Наталья Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Омская Государственная медицинская академия по специальности "Педиатрия", 2000 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Ультразвуковая диагностика", от 23.05.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор рядом
ул. Калинина, 134
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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