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  3. Мирешко Евгения Григорьевна
Мирешко Евгения Григорьевна
6.0
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Мирешко Евгения Григорьевна

Нефролог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Пульс
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
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