Мироненко Любовь Николаевна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1250 р
Первичный приём детей
Эндокринолог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Эндокринолог
1100 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1250 р
Первичный приём детей
Эндокринолог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Эндокринолог
1100 р
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
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