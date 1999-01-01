Мироненко Любовь Николаевна

Повышение квалификации "Вопросы Диабетологии", 2001 г.

Повышение квалификации "Актуальные вопросы превентивной диабетологии", 2003 г.

Участник краевой научно-практической конференции "Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы", 2003 г.