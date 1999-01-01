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  3. Мироненко Любовь Николаевна
Мироненко Любовь Николаевна
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Мироненко Любовь Николаевна

Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Эндокринология", 1999-2001 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Вопросы Диабетологии", 2001 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы превентивной диабетологии", 2003 г.
  • Участник краевой научно-практической конференции "Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы", 2003 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2001-2002гг. - Амурская областная клиническая больница, Эндокринологическое отделение
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1250 р
Первичный приём детей
Эндокринолог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Эндокринолог
1100 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1250 р
Первичный приём детей
Эндокринолог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Эндокринолог
1100 р
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
Бесплатно
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