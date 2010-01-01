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  3. Миронова (Пироговская) Валентина Алексеевна
Миронова (Пироговская) Валентина Алексеевна
6.6
2

Миронова (Пироговская) Валентина Алексеевна

Клинический психолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Нейропсихология", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Первичный приём детей
Клинический психолог
1200 р
2 отзыва

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