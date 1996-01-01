Мирошниченко Татьяна Владимировна
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач принимает пациентов старше 10 лет.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Постышева, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
ул. Костромская, 48Б
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
150 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
150 р
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
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