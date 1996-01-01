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  3. Мирошниченко Татьяна Владимировна
Мирошниченко Татьяна Владимировна
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Мирошниченко Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Ежегодное повышение квалификации.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматология на Прудах
Доступна онлайн запись
ул. Постышева, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
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