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  3. Мищенко Вера Сергеевна
Мищенко Вера Сергеевна
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Мищенко Вера Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Неврология", 2009 г. окончания.
  • ДВГМУ, Сертификат "Неврология", действительный с 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ДКБЖД, невролог.
  • В ООО "Ланта" работает с 2018 года.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
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