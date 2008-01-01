Мищенко Вера Сергеевна
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Профессиональные навыки:
сосудистые и воспалительные заболевания нервной системы;
головокружения;
общая беспричинная слабость;
периодические потери сознания;
судороги;
тики;
онемение различных участков тела;
расстройства сна и памяти;
шум в ушах;
ухудшение слуха, зрения и обоняния;
боль в спине, шее, грудном отделе позвоночника;
сильные и частые головные боли (мигрень).
сосудистые и воспалительные заболевания нервной системы;
головокружения;
общая беспричинная слабость;
периодические потери сознания;
судороги;
тики;
онемение различных участков тела;
расстройства сна и памяти;
шум в ушах;
ухудшение слуха, зрения и обоняния;
боль в спине, шее, грудном отделе позвоночника;
сильные и частые головные боли (мигрень).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
900 р
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