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Мисник Татьяна Григорьевна
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Мисник Татьяна Григорьевна

Терапевт
Стаж 43 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по Терапии, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Терапия, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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