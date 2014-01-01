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Митина Галина Викторовна
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Митина Галина Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Интернатура по специальности "Неврология", 1982 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) мед.осмотров», 2018 г.
ИПКСЗ, Неврология, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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