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Мишина Анастасия Витальевна
6.0
0
Мишина Анастасия Витальевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №4
ул. Яшина, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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