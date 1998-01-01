Мохунь Ирина Владимировна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Направление деятельности: Акушерство и гинекология, гинекологическая эндокринология, детская гинекология. Владеет полным объемом малых гинекологических операций и манипуляций: Расширенная кольпоскопия, офисная гистероскопия, биопсия шейки матки, аспирация полости матки, раздельное диагностическое выскабливание (РДВ), радиохирургическим и лазерным лечением шейки матки, пластической хирургией. Имеет большой опыт успешного лечения бесплодия, нарушений менструального цикла, предменструального синдрома, климактерических расстройств с помощью применения новейших современных препаратов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
700 р
Гинеколог-эндокринолог
800 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
700 р
Гинеколог-эндокринолог
800 р
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём детей
Гинеколог
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Гинеколог
1250 р
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