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  3. Мохунь Ирина Владимировна
Мохунь Ирина Владимировна
6.6
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Мохунь Ирина Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Медицинский Институт, по специальности "Лечебное дело", 1987-1993 гг. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология" во Владивостокском Государственном Медицинском Университете, 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии", 1998 г.
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии", 2003 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы онкологии", 2004 г.
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Участие в ассоциациях
  • Регулярное участие в конференциях по гинекологии и эндокринологии, а так же онкогинекологии.
Опыт работы
  • В 1998 году переведена на должность врача акушера- гинеколога, в связи с окончанием интернатуры, в гинекологическое отделение Родильного дома г. Арсеньев.
  • С 2015 года работает в МЦ «Прима Медика» врачом гинекологом.
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Адреса и стоимость приёма
Прима Медика
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 24
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Первичный приём детей
Гинеколог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
700 р
Гинеколог-эндокринолог
800 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
700 р
Гинеколог-эндокринолог
800 р
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём детей
Гинеколог
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Вторичный приём детей
Гинеколог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Гинеколог
1250 р
23 отзыва

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