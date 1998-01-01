Мохунь Ирина Владимировна

Повышение квалификации "Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии", 1998 г.

Повышение квалификации "Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии", 2003 г.

Повышение квалификации "Актуальные вопросы онкологии", 2004 г.