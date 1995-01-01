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Молчанова Ольга Викторовна
9.6
2

Молчанова Ольга Викторовна

Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Аллергология и иммунология", 1997 г.
  • ДВГМУ, Аспирантура по специальности "Аллергология и иммунология", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, ППК Актуальные вопросы пульмонологии, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Аллергология иммунология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2350 р
Гастроэнтеролог
2000 р
Пульмонолог
1900 р
Терапевт
1800 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1700 р
Гастроэнтеролог
1200 р
Пульмонолог
1300 р
Терапевт
1400 р
Консультация взрослых
Терапевт
850 р
Аллерголог-иммунолог
1050 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
2 отзыва

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