Молчанова Ольга Викторовна
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Профессор, главный внештатный пульмонолог МЗ ХК.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2350 р
Гастроэнтеролог
2000 р
Пульмонолог
1900 р
Терапевт
1800 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1700 р
Гастроэнтеролог
1200 р
Пульмонолог
1300 р
Терапевт
1400 р
Консультация взрослых
Терапевт
850 р
Аллерголог-иммунолог
1050 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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