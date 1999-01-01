Молодцов Андрей Никифорович
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
В 2009, 2014 гг. присвоена высшая квалификационная категория.
В 2014г отмечен наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации "Отличник здравоохранения".
Опубликовал десятки научных статей по вопросам актуальной детской ортопедии.
Зарегистрировано 15 рационализаторских предложений по новым методикам оперативного лечения и динамического наблюдения ортопедических больных.
Стаж работы более 30 лет. Владеет традиционными методами консервативного и оперативного лечения детей с травматическими повреждениями и патологией опорно-двигательного аппарата.
В 2014г отмечен наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации "Отличник здравоохранения".
Опубликовал десятки научных статей по вопросам актуальной детской ортопедии.
Зарегистрировано 15 рационализаторских предложений по новым методикам оперативного лечения и динамического наблюдения ортопедических больных.
Стаж работы более 30 лет. Владеет традиционными методами консервативного и оперативного лечения детей с травматическими повреждениями и патологией опорно-двигательного аппарата.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
2200 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Ортопед
2000 р
Вторичный приём детей
Ортопед
1500 р
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
2200 р
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