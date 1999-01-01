Молодцов Андрей Никифорович

В 2009, 2014 гг. присвоена высшая квалификационная категория.

В 2014г отмечен наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации "Отличник здравоохранения".

Опубликовал десятки научных статей по вопросам актуальной детской ортопедии.

Зарегистрировано 15 рационализаторских предложений по новым методикам оперативного лечения и динамического наблюдения ортопедических больных.

Стаж работы более 30 лет. Владеет традиционными методами консервативного и оперативного лечения детей с травматическими повреждениями и патологией опорно-двигательного аппарата.