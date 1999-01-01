  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Молодцов Андрей Никифорович
Молодцов Андрей Никифорович
6.5
2

Молодцов Андрей Никифорович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Детская хирургия", 1999 - 2001 гг.
  • Аспирантура по специальности "Детская хирургия", 2001 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по травматологии и ортопедии, 2014г.
  • Сертификат по травматологии и ортопедии, 2019г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач травматологического отделения Городской больницы Скорой медицинской помощи, 1985 г. - 1986 г.
  • Врач травматолог-ортопед в Детской краевой клинической больнице имени А.К.Пиотровича, 1986 г. - 2018 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
2200 р
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 12
Первичный приём детей
Ортопед
2000 р
Вторичный приём детей
Ортопед
1500 р
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
2200 р
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи