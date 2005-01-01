Моргунов Александр Викторович
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Специализируется на эстетической стоматологии —изготовление виниров, коронок Е.Мах, цельнокерамических реставраций на основе диоксида циркония.
Выполняет различные хирургические операции: имплантация, синус-лифтинг открытый и закрытый. Удаление зубов простое и сложное, удаление зубов мудрости, в том числе ретинированных.
Выполняет различные хирургические операции: имплантация, синус-лифтинг открытый и закрытый. Удаление зубов простое и сложное, удаление зубов мудрости, в том числе ретинированных.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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