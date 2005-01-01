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Моргунов Александр Викторович
6.3
3

Моргунов Александр Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", 2006 г. окончания.
  • Ординатура по ортопедической стоматологии, 2008 г. окончания.
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Курсы повышения квалификации
  • "Направленная костная регенерация синус-лифтинг. Продвинутый курс.", г. Сеул, 2009 г.
  • "III Дальневосточная международная имплантологическая конференция", г. Владивосток, 2014 г.
  • Семинар "Современные технологии в съемном протезировании. Стабилизация съемных протезов мини-имплантами", г. Екатеринбург, 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участник ежегодного симпозиума имплантологов "Dentium World Symposium", г. Сеул, 2009 г.
Опыт работы
  • 2005-2008 гг. - ООО «Ден-Тал-Из»
  • 2008-2013 гг. - ООО «Стомэкс»
  • 2013-2017 гг. - ООО «Стомаэст»
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог
Бесплатно
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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