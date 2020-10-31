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  3. Морозова Елена Андреевна
Морозова Елена Андреевна
6.0
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Морозова Елена Андреевна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ГОУСПО «Амурский медицинский колледж», стоматология, 2010 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология", действителен по 31.10.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
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