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Морозова Евгения Аркадьевна
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0
Морозова Евгения Аркадьевна
Кардиолог
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Терапии, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2012 г. окончания.
ИПКСЗ, Кардиология, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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