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  3. Морозова Евгения Аркадьевна
Морозова Евгения Аркадьевна
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Морозова Евгения Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 44 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Терапии, 1977 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2012 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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