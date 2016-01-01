Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Морозова Нина Викторовна
6.0
0
Морозова Нина Викторовна
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доцент кафедры Факультетской и Госпитальной Педиатрии ДВГМУ.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1974 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1975 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём детей
Педиатр
1900 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Жировская
Оксана Алексеева
Педиатр
6.3
1
Записаться
Сорвина
Татьяна Афанасьевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Щетинина
Светлана Александровна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...