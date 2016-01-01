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  3. Морозова Нина Викторовна
Морозова Нина Викторовна
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Морозова Нина Викторовна

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1974 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 1975 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Педиатрия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорогая Мадлен
ул. Тургенева, 49
Первичный приём детей
Педиатр
1900 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1500 р
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