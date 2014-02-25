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Москаленко Наталья Владимировна
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Москаленко Наталья Владимировна
Нефролог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
Интернатура ДВГМУ, "Терапия", 2008 г. окончания.
Клиническая ординатура ДВГМУ, "Нефрология", 2012 г.
Сертификат "Нефрология", ИПКСЗ, выдан 25.02.2014 г. действителен по 24.02.2019 г.
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Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка ДВГМУ, нефрология, 2008 г.
Повышение квалификации "Актуальные вопросы перитонеального диализа", СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 г.
Повышение квалификации "Поражение почек в практике клинициста", Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
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