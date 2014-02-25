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  3. Москаленко Наталья Владимировна
Москаленко Наталья Владимировна
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Москаленко Наталья Владимировна

Нефролог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • Интернатура ДВГМУ, "Терапия", 2008 г. окончания.
  • Клиническая ординатура ДВГМУ, "Нефрология", 2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка ДВГМУ, нефрология, 2008 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы перитонеального диализа", СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013 г.
  • Повышение квалификации "Поражение почек в практике клинициста", Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Нефролог
По запросу
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