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Мраморная Мария Викторовна
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Мраморная Мария Викторовна
Терапевт
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Информация о враче
Образование
ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
Сертификат "Терапия", действителен с 19.07.2017 г. по 18.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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