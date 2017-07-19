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Мраморная Мария Викторовна
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Мраморная Мария Викторовна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Сертификат "Терапия", действителен с 19.07.2017 г. по 18.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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