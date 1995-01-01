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Мухаметшина Екатерина Анатольевна
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Мухаметшина Екатерина Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
  • ХГМИ, Первичная специализация "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая", 2014 г.
  • Практический семинар "Трехмерная радио-диагностика в стоматологии", 2016, 2017 гг.
  • Семинар "Реставрация в стоматологии", 2016 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Хабаровской краевой общественной организации "Ассоциация стоматологов".
Опыт работы
  • 1995-2009 гг. - стоматолог, в/ч №35302.
  • 2010-2016 гг. - стоматолог-терапевт, ООО "Стоматология на Дончука".
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
0 отзывов

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