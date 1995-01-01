Мухаметшина Екатерина Анатольевна

Проводит реставрационные работы композитными материалами. Лечение осложненных форм кариеса, эндодонтическое перелечивание ранее леченных корневых каналов, направленное на сохранение зуба. Ревизия корневых каналов под микроскопом. При работе с корневыми каналами использует SAF-файлы, которые позволяют осуществлять очистку корневого дентина, так как он не меняет форму канала.

При заболеваниях пародонта производит лечение с помощью вектор-терапии. Эта терапия направлена на удаление биопленки с поверхности зуба и из зубодесневого кармана, это приводит к стойкой ремиссии, что значительно улучшает качество жизни пародонтологических пациентов.