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Мун Мария Анатольевна
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Мун Мария Анатольевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Принимает детей
Прием взрослых и детей с 10 лет.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
Ординатура по специальности "Офтальмология".
Сертификат специалиста 0727180478512 от 31 октября 2015 г. по специальности "Офтальмология".
Курсы повышения квалификации
ВГМУ, Офтальмология, 2011 г.
ИПКСЗ, Офтальмология, 2015 г.
ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ. ТУ "Ультразвуковая диагностика патологии органа зрения", 2013 г.
ГБОУ ДПО "Казанская государственная медицинская академия" "Современные методы диагностики патологии органа зрения", 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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