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Мун Мария Анатольевна
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Мун Мария Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология".
  • Сертификат специалиста 0727180478512 от 31 октября 2015 г. по специальности "Офтальмология".
Курсы повышения квалификации
  • ВГМУ, Офтальмология, 2011 г.
  • ИПКСЗ, Офтальмология, 2015 г.
  • ГБОУ ВПО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ. ТУ "Ультразвуковая диагностика патологии органа зрения", 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1200 р
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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