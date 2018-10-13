Мурая Елена Михайловна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Направление - неврология, неонатольная неврология, эпилептология.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1320 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1320 р
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1050 р
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