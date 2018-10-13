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Мурая Елена Михайловна
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Мурая Елена Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1986 г, окончания.
Курсы повышения квалификации
  • СПБГПМУ, Неврология, 2013 г.
  • Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края.
  • 0178270087431 ФГБОУ ВО СПГПМУ 13.10.2018 Неврологи
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2013 г. врач невролог
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1320 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1320 р
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1400 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1050 р
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