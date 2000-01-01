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Муртазина Елена Сергеевна
Муртазина Елена Сергеевна
Терапевт
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
2000 р
Вторичный приём взрослых
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1700 р
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