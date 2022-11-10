  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мышкина Валентина Николаевна
Мышкина Валентина Николаевна
6.3
1

Мышкина Валентина Николаевна

Зубной врач
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХМУ, «Зубной врач», 1980 г. окончания.
  • Сертификат № 07217310083136 «Стоматологическая помощь населению», действителен 10.11.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Зубной врач
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи