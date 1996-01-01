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Наморадзе Кетеван Теймуразовна
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Наморадзе Кетеван Теймуразовна

Кардиолог, Физиотерапевт
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • 1981-1987гг. - Московский медицинский стоматологический институт по специальности "Лечебное дело"
  • 1987-1988гг. - интернатура по терапии, Клиническая больница №70 (г. Москва)
  • 1988-1991гг. - ординатура по терапии на кафедре "Инфекционные болезни, вирусология", Республиканский центр, Клиническая больница (г. Тбилиси)
Курсы повышения квалификации
  • 1993г. - "Профилактика и ранняя диагностика болезней сердца" (Германия)
  • 2008г. - повышение квалификации по вопросам рентгенологии, ИПКСЗ
  • 2013г. - повышение квалификации по физиотерапии "Физиобальнеолечение сколиозов", ДВГМУ
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Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации "Союза Реабилитологов России"
  • 2011г. - X Российская научно-практическая конференция "Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии" (г. Москва)
  • 2013г. - Первый региональный съезд реабилитологов ДВ "Вопросы развития медицинской реабилитации ДВ"
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Опыт работы
  • 1987-1990гг. - врач терапевт, кардиолог, ККБ №70 (г. Москва)
  • 1990-1994гг. - врач терапевт, кардиолог, вирусолог, Республиканский центр краевой больницы (г. Тбилиси)
  • 1994-1996гг. - врач терапевт, железнодорожная больница
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Адреса и стоимость приёма
Блюз-Денас-Центр
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Физиотерапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
550 р
Физиотерапевт
550 р
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