Наморадзе Кетеван Теймуразовна
Стаж 21 год
Проводит восстановительно-комплексное лечение заболеваний позвоночника. Безоперационное лечение межпозвоночных грыж, сколиоза, артроза, пяточной шпоры. Комплексное лечение и восстановление при заболеваниях Миокарда и гипертонической болезни, применение лазеротерапии. Обучение основам лечебной гимнастики и точечному массажу. Применение аппаратов лазеротерапии в комплексе медикаментозной терапии при лечении гипертонической болезни
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Физиотерапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
550 р
Физиотерапевт
550 р
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