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Королева Евгения Витальевна
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Королева Евгения Витальевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
  • Интернатура, ХГМИ, Акушерство и гинекология, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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