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  3. Назаренко Валерия Анатольевна
Назаренко Валерия Анатольевна
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5

Назаренко Валерия Анатольевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2011 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2012 г. окончания.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", 2013 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс", 2017 г.
  • Мастер-класс Plasmolifting в стоматологи, 2017 г.
  • Лекционно-практический курс "Пародонтология в ежедневной клинической практике", 2016 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
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Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
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5 отзывов

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