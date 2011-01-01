Назаренко Валерия Анатольевна
Стаж 6 лет
Проводит реставрационные работы композитными пломбировочными материалами, эндодонтические работы, удаление зубов, резекции, комплексное лечение гингивита, закрытие рецессий хирургическим способом, клиническое увеличение коронковой части зуба, плазмолифтинг.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 56
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