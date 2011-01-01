Назаренко Валерия Анатольевна

Семинар "Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс", 2017 г.

Мастер-класс Plasmolifting в стоматологи, 2017 г.

Лекционно-практический курс "Пародонтология в ежедневной клинической практике", 2016 г.