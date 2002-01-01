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Назарова Галина Васильевна
6.0
0
Назарова Галина Васильевна
Инфекционист
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1972-1978 гг.
Интернатура в ДКБ, 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
Новокузнецкий ГИДУВ «Инфекционные болезни», 1987 г.
ИПКСЗ «Инфекционные болезни», 2002 г.
ДГМУ «Ранняя диагностика и профилактика инфекционных заболеваний», 2007 г.
КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Инфекционные болезни», 2012 г.
КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Инфекционные болезни», 2017 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач интерн-терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1978-1979 гг.
Участковый врач-терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1979 - 1984 гг.
Врач-инфекционист, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1984 - 1990 гг.
Зав. терапевтическим отделением, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1990 - 1992 гг.
Врач-инфекционист, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1992 г. - н.в.
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Инфекционист
900 р
Вторичный приём взрослых
Инфекционист
800 р
0 отзывов
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