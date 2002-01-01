  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Назарова Галина Васильевна
Назарова Галина Васильевна
6.0
0

Назарова Галина Васильевна

Инфекционист
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1972-1978 гг.
  • Интернатура в ДКБ, 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Новокузнецкий ГИДУВ «Инфекционные болезни», 1987 г.
  • ИПКСЗ «Инфекционные болезни», 2002 г.
  • ДГМУ «Ранняя диагностика и профилактика инфекционных заболеваний», 2007 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач интерн-терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1978-1979 гг.
  • Участковый врач-терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1979 - 1984 гг.
  • Врач-инфекционист, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" Поликлиники №2, 1984 - 1990 гг.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Инфекционист
900 р
Вторичный приём взрослых
Инфекционист
800 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи