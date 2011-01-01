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  3. Некрасова Влада Владимировна
Некрасова Влада Владимировна
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Некрасова Влада Владимировна

Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Санитарка, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2011г. - 2011г.
  • Врач - педиатр, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2014 г. - 2015 г.
  • Медицинская сестра, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2015 г. - 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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