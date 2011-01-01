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Некрасова Влада Владимировна
6.0
0
Некрасова Влада Владимировна
Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Санитарка, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2011г. - 2011г.
Врач - педиатр, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2014 г. - 2015 г.
Медицинская сестра, ГУЗ "Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева", 2015 г. - 2016 г.
Медицинская сестра, НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2016 г. - 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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