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Нельзина Марина Юрьевна
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Нельзина Марина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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