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Нельзина Марина Юрьевна
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Нельзина Марина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1988 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 1989 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

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